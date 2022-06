Feuerwehr probt Ernstfall: Frau auf Räucherturm Dessau gestürzt - Verletzte musste 25 Meter abgeseilt werden

Dessau/MZ - Am Räucherturm in der Elisabethstraße in Dessau hat am Dienstagabend eine Einsatzübung der Feuerwehr unter besonderen Bedingungen stattgefunden.

Die Kameraden wurden um 22.55 Uhr zu einer Person in Notlage alarmiert. Diese war auf dem Dach des 25 Meter hohen Räucherturms gestürzt und hatte sich dabei verletzt und konnte den Turm nicht allein verlassen. Zu Übungszwecken befand sich auch tatsächlich eine Person auf dem Dach.

Aus 25 Metern wurde die Verletzte abgeseilt. (Foto: Feuerwehr Dessau)

Für die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr stand zuerst die Aufgabe, die Patientin zu stabilisieren und die Rettung vorzubereiten. Dazu wurde die Höhenretter der Berufsfeuerwehr eingesetzt. Die Patientin wurde am Ende abgeseilt. Dafür mussten ein Lastseil und ein Sicherungsseil aufgebaut werden. Die Einsatzstelle wurde zur besseren Übersicht komplett ausgeleuchtet.

Die verletzte Person wird stabilisiert. (Foto: Feuerwehr Dessau)

„Die Einsatzübung wurde durchgeführt, um den Höhenrettern der Berufsfeuerwehr einmal eine reale Aufgabe zu stellen und ein Übungsobjekt auszuwählen, das nicht von der laufenden Ausbildung her bekannt ist“, erklärte Martin Müller, Abteilungsleiter abwehrender Brandschutz bei der Berufsfeuerwehr.

Im Einsatz waren zwölf Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen.