Feuerwehr muss eingreifen - Rollstuhlfahrer steckt am Hautbahnhof Dessau im Fahrstuhl fest

Dessaus Feuerwehr musste am Mittwochabend auf dem Dessauer Hauptbahnhof einen Mann aus einem defekten Fahrstuhl befreien.

Der Hauptbahnhof in Dessau.

Dessau-Rosslau/MZ - Dessaus Feuerwehr musste am Mittwochabend auf dem Dessauer Hauptbahnhof einen Mann aus einem defekten Fahrstuhl befreien.

Polizeibeamte hatten am Mittwoch gegen 20 Uhr festgestellt, dass an einem Bahnsteig ein 29-jähriger Rollstuhlfahrer aus Berlin in einem feststeckenden Fahrstuhl saß. Über den Notfallknopf im Fahrstuhl konnte ihm nicht geholfen werden. Die Feuerwehr öffnete den Fahrstuhl und befreite den Mann aus seiner misslichen Lage.

Der 29-Jährige hatte sich bereits mindestens 30 Minuten im Fahrstuhl befunden.