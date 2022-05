Feuerwehr Mosigkau ist seit 140 Jahren im Einsatz - und sucht dringend Nachwuchs

Das Jubiläum wurde am Sonnabend mit vielen gefeiert. Eine Aktion aber machte aufmerksam, was passiert, wenn es zu wenige Kameraden gibt.

140 Jahre Freiwillige Feuerwehr Mosigkau: Günter Körnig ist in einer Feuerwehr Uniform aus den 30er Jahren und mit einem historischen Fahrrad gekommen. Mit seiner Trompete gibt er Signal.

Dessau/MZ - Heute ist es selbstverständlich im Brandfall die 112 zu rufen und nach wenigen Minuten Kameraden vor Ort zu haben, die das Feuer dann löschen. Was zu tun ist, wenn das nicht selbstverständlich ist, das demonstrierte die Freiwillige Feuerwehr Mosigkau am Sonnabend im Mosigkauer Schäfergarten. Zwei Bassins mit Wasser waren dort aufgestellt. Daneben standen feuerwehrrote Löscheimer und ein Stapel mit Hinweisblättern, was im Brandfall zu tun ist.