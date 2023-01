Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Dessauer Wolfgangstraße - 50.000 Euro Schaden

Bei einem Wohnungsbrand in Dessau ist eine Frau verletzt worden. Ihr Nachbar hatte noch versucht, ihr zu helfen, wurde aber vom Rauch gestoppt.

Dessau/MZ - Das hätte übel ausgehen können: Für die Bewohnerin einer Wohnung in der Wolfgangstraße, in der es am Samstagmittag gebrannt hat und für ihren Nachbarn, der die Frau retten wollte.