Dessau-Roßlau - In Dessau ist die Feuerwehr am Montagabend zu einem brennenden Trafohäuschen ausgerückt. Gegen 20 Uhr war in der Anlage an der Schlagbreite der Brand ausgebrochen. Zwölf Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge waren vor Ort. Personen kamen nicht zu Schaden. (mz)