Feuerteufel in Dessau-Roßlau?

Dessau-Roßlau - Schon wieder hat es auf einem leerstehenden Gelände in Dessau-Roßlau gebrannt. Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Objekt an der Roßlauer Allee/ B 184 gerufen, wo ein ehemaliges Bahnbetriebsgebäude brannte. Restmüll an drei verschiedenen Stellen auf einer Fläche von 15 mal 17 Meter stand in Flammen, die Rauchsäule war weithin sichtbar. Über 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr, darunter aus den Wehren Roßlau, Dessau-Süd, Waldersee, Alten und Kühnau bekämpften bis in die Nacht hinein den Brand. Die Straße musste für die Rettungsarbeiten gesperrt werden. Der geschätzte Sachschaden beträgt 5.000 Euro

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder auf leerstehenden Arealen in Dessau-Roßlau gebrannt. Dabei entstand zum Teil immenser Sachschaden. Etwa, als bei einem Brand in einem Gewerbegebiet bei Alten Asbest in die Umgebung geschleudert wurde, das nun aufwendig eingesammelt und entsorgt werden muss. Ob die Polizei im aktuellen Fall von Brandstiftung ausgeht, blieb zunächst unklar. (mz/oml)