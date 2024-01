Strafanzeige wegen Betruges hat eine 43-Jährige am Dienstag in Dessau erstattet. Das überwiesene Geld ist weg.

Dessau/MZ. - Strafanzeige wegen Betruges hat eine 43-Jährige am Dienstag erstattet. Die Frau gab an, dass sie im Internet einen Anbieter für Gartenartikel gefunden hatte und über einen dort hinterlegten Link am 3. Januar eine Feuerschale bestellte. Den Kaufpreis von über 550 Euro überwies sie auf Wunsch des vermeintlichen Verkäufers per Vorkasse.

Da der vereinbarte Liefertermin nicht eingehalten wurde, versuchte sie per E-Mail mit dem angeblichen Verkäufer Kontakt aufzunehmen. Diese E-Mail kam jedoch als nicht zustellbar zurück. Ihre anschließenden Recherchen ergaben, dass es sich bei dem Shop wohl um einen Fakeshop handelt, vor dem bereits im Internet gewarnt wurde. Nach Rücksprache mit ihrer Hausbank, gab diese an, dass das Geld nicht zurückgebucht werden kann, da es direkt überwiesen wurde.