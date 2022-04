Feuerdrama in Dessau - „Da kamen zwei Kinder rausgerannt. Die waren schwarz im Gesicht.“

Das Zuhause einer 85-jährigen Frau und ihres 62-jährigen Sohnes in einem Wohnblock in der Radegaster Straße ist zerstört.

Dessau/MZ - Flammen loderten am Montagmorgen in einer Erdgeschosswohnung in der Radegaster Straße. Das Feuer in einem Mehrfamilienhaus hat eine Wohnung total zerstört. Elf Personen sind verletzt worden. Unter ihnen sind vier Kinder.