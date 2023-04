Einsatz in der Bernburger Straße Feuer in leerstehender Schule in Dessau - Polizei geht von Brandstiftung aus

Ein Brand in der leerstehenden Schule in der Bernburger Straße wurde am Sonntag gegen 16.30 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen.