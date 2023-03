Beim Brand einer Garage und eines Carports in Dessau ist am Sonnabend ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt. Der Hauseigentümer verletzte sich bei Löschversuchen.

Feuer an Wohnhaus in Dessau - 100.000 Euro Schaden bei Brand von Carport und Garage

Einsatz in der Heidestraße

Die Feuerwehr war in der Heidestraße in Dessau gefordert.

