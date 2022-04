Fettbrand in Dessauer Gaststätte holt Feuerwehr auf den Plan

Dessau/MZ/AGE - Dessauer Feuerwehren eilten Samstagnachmittag zum Dessauer Lustgarten in der Nähe des Rathauses. Dort war gegen 13.50 Uhr ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Vor Ort waren die Einsatzkräfte zum Glück nicht mehr gefragt. Bei dem mutmaßlichen Wohnungsbrand handelte es sich um einen Küchenbrand. In der Küche eines Restaurants hatte sich Fett entzündet, sagte die Berufsfeuerwehr später auf MZ-Nachfrage. Der Koch konnte den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte löschen. Gäste waren nicht mehr in der Gaststube.