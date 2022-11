Bundespolizei am Hauptbahnhof Routinekontrolle in Dessau: Darum muss ein Reisender jetzt 130 Tage in Haft

Beamte der Bundespolizei haben am Freitagmorgen in Dessau einen Mann festgenommen der aus mehreren Gründen gesucht wird. Was dem 31-Jährigen konkret vorgeworfen wird.