Ferienausflug zu Jugendbauerhof Deetz - Kinder aus „Kleiner Arche“ Dessau machen erstmals Urlaub

Große Freude in der Kleinen Arche: Möglich gemacht haben diesen Ferientrip die Kunden der beiden Apotheken mit ihren Spenden für einen Kalender aus dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich.

Dessau/MZ - Dienstagnachmittag im Ausweichquartier der „Kleinen Arche“ als Kinder- und Jugendtreff im Dessauer Süden: In großer Rund werden Karten gemischt und ausgeben, im Duo gegenüber würfeln die Spieler um Punkte beim Mensch-ärgere-dich nicht. Am zweiten Tisch wird gebastelt. Etwa 15 bis 20 Kinder treffen sich täglich in der Arche, um nach der Schule zu spielen, mit Freunden zu schnattern oder zu quatschen und abzuschalten vom Schulalltag und -stress kurz vor Beginn der Herbstferien.