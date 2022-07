Einsatz am Montagabend Technischer Defekt löst in Sollnitz Feldbrand aus - Drei Wehren im Einsatz

Dessaus Feuerwehren waren am Montag in Sollnitz gefordert. Ein Defekt an einem Mähdrescher hatte ein Stoppelfeld in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern.