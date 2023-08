Brunhild Oecknick erlebt ihren Geburtstag glücklich und dankbar in der neu gefundenen Gemeinschaft im Dessauer Marienheim . Trotz Erblindung ist die Seniorin hellwach.

Die Jubilarin bei bestem Wetter und in guter Stimmung im Garten vom Marienheim.

Dessau/MZ - „Wer hätte das gedacht?“, fragt die alte Dame in der feinen weißen Bluse mit dem kleinen Sommerjäckchen über den Schultern. Brunhild Oecknick sitzt in großer Runde im Garten vom Marienheim der Anhaltischen Diakonissenanstalt (Ada) in der Oechelhaeuserstraße und feiert ihr 101. Wiegenfest.