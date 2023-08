Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/Wörlitz/MZ - Wer am Sonntag, 13. August, einen Besuch in Wörlitz plant, um an den Feierlichkeiten zum 250. Schlossgeburtstag teilzunehmen, der kann sich in der „Fürstlichen Weißnäherei“ die passenden Modeaccessoires anfertigen lassen oder erwerben.