Fehlende Putin-Distanzierung: Tourismusgesellschaft rechtfertigt Absage an „russischen“ Händler aus Dessau

Dessau/Wörlitz/MZ - Nachdem der russische Spezialitätenladen „Sloboda“ am Wochenende vom Wörlitzer Frühlingserwachen ausgeladen wurde, weil er sich weigerte, Friedenssymbole an seinem Stand zu befestigen, hat es überregionale Kritik am Vorgehen der Tourismusgesellschaft Wörlitz-Oranienbaum gegeben.