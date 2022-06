FDP für Verzeichnis von Baugrundstücken in Dessau-Roßlau - auch mit Fokus auf Zentrum der Stadt

Ein Neubau in Ziebigk

Dessau-Roßlau/MZ - Der Dessau-Roßlauer Kreisverband der FDP hat die Planungen für ein Baulandkataster, in dem potenzielle Bauflächen in der Stadt für Interessenten aufgenommen werden sollen, begrüßt. Anfang der Woche war bekanntgeworden, dass die Stadt Dessau-Roßlau eine solche Liste erstellen will, um mehr junge Familien anzulocken.