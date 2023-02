Artist in Residence Faszination Grenzgänge - Das plant Pianist Sebastian Knauer beim Kurt-Weill-Fest in Dessau

Pianist Sebastian Knauer ist der „Artist in Residence“ beim Kurt Weill Fest 2023 in Dessau. Insgesamt vier Auftritte hat der 51-Jährige beim internationalen Kulturfestival, das am Freitag eröffnet wird. Wie er sich darauf vorbereitet.