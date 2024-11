Kunsthalle Dessau Fast wie im Fernsehen: Bei „Kunst oder Kitsch“gehen Experten in Dessau wieder auf Schatzsuche

Bei „Kunst oder Kitsch“ in der Kunsthalle Dessau in der Ratsgasse geben am Sonnabend, 30. November, Experten wieder Auskunft, ob die Mitbringsel Kunst oder eben Kitsch sind.