Außergewöhnliche Temperaturen Fast 18 Grad - Deutscher Wetterdienst sieht Rekordwärme in Silvesternacht in Dessau

Das alte Jahr 2022 hat sich in Dessau-Roßlau mit Rekordtemperaturen am 31. Dezember verabschiedet. Das hat der Deutsche Wetterdienst am Montag auf MZ-Nachfrage bestätigt.