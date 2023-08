Die Tourismusbranche ist mit den Übernachtungszahlen in Dessau-Roßlau zufrieden. Nach dem Corona-Einbruch ist die bisherige Höchstmarke aus dem Jahr 2019 im Visier der Touristiker.

Fast 13.000 Gäste übernachten in Dessau-Roßlauer Pensionen und Ferienwohnungen - Neuer Rekord?

Tourismus in Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau-Rosslau/MZ - In Dessau-Roßlau haben Touristen im vergangenen Jahr 12.845 Übernachtungen in kleinen Pensionen, Hotels und Ferienwohnungen gebucht. Das geht aus aktuellen Daten des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt hervor. Berücksichtigt wurden erstmals nur Buchungen in Häusern mit weniger als zehn Betten, die über eines der vier großen Portale Expedia, AirBnB, Booking und TripAdvisor getätigt wurden.