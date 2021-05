Falschparken über Weihnachten: Dessau-Roßlau verteilt auch über die Feiertage Knöllchen

In der Hektik der letzten Weihnachtseinkäufe kann es schon mal passieren, dass das Auto im Parkverbot abgestellt wird. Damit das Weihnachtsfest nicht durch teure Knöllchen verdorben wird, rufen einige Behörden den „Weihnachtsfrieden“ aus. Sie sind nachsichtig und verzichten über die Feiertage auf das Anheften von Strafzetteln an die Windschutzscheibe. Doch nicht so in Dessau-Roßlau.

Kein Weihnachtsfrieden für Falschparker in Dessau-Roßlau - einen kleinen Trost gibt es dennoch

In der Doppelstadt gibt es keinen Weihnachtsfrieden für Falschparker. Laut Stadt werden das ganze Jahr über Ordnungswidrigkeiten geahndet - und da zählen auch die Weihnachtsfeiertage dazu.

Ein kleiner Trost für alle Autofahrer: Beide Feiertage gelten als Sonntage. Parkscheinautomaten sind dann nicht im Einsatz. „Das Auto kann dann auf gebührenpflichtigen Parkplätzen kostenfrei abgestellt werden“, erklärt Pressesprecher Carsten Sauer. Auch in Köthen und Bitterfeld-Wolfen wird auf den Knöllchen-Frieden über Weihnachten verzichtet.

So viele Knöllchen ernteten Autofahrer in Dessau-Roßlau in diesem Jahr

Im Jahr 2014 hat Dessau-Roßlau insgesamt 24.164 Strafzettel verteilt, 2015 waren es sogar 25.215. Bis Ende November dieses Jahres wurden 21.441 Knöllchen gezählt. „Die meisten Strafzettel werden im Stadtzentrum verteilt“, sagt Sauer. Schwerpunkte seien außerdem größere Veranstaltungen.

Rund 50 Prozent der geahndeten Ordnungswidrigkeiten sind Falschparken. Der Rest sind Verstöße im fließenden Verkehr und andere Ordnungswidrigkeiten. (mz)