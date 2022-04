Falschgeld, eine Festnahme und die 110: Betrüger erbeuten in Dessau mehrere tausend Euro

Dessau/MZ - Es klappt immer wieder: Ein falscher Bankmitarbeiter hat mit einer dreisten Betrugsmasche von einer 72-jährigen Dessauerin mehrere tausend Euro erbeutet.

Die Frau hatte am Dienstag den Anruf eines Mannes erhalten, der sich als Bankmitarbeiter ausgab und ihr mitteilte, dass in ihrer Bankfiliale Falschgeld aufgetaucht und eine Mitarbeiterin festgenommen worden sei. Er befragte die 72-Jährige nach Bargeld und Wertgegenständen.

Um sicher zu sein, dass alles seine Richtigkeit habe, sollte die Dame direkt aus dem Gespräch heraus nach einem Piepton die 110 wählen, was sie tat. Dort meldete sich eine Frau, die ihr bestätigte, dass alles seine Richtigkeit habe und die 72-Jährige den Anweisungen des „Bankmitarbeiters“ folgen solle.

Im Anschluss war der „Bankmitarbeiter“ wieder am Telefon, der der Dessauerin das Erscheinen von zwei Polizeibeamten ankündigte. Kurze Zeit später erschienen ein Mann und eine Frau an der Wohnung. Nach Vorzeigen von Ausweisen seien sie in das Haus gegangen, berichtete die Dessauer Polizei. Dort händigte die Dessauerin den falschen Polizeibeamten Bargeld und Münzen aus. Dabei entstand ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich.