Falscher Polizist horcht 84-Jährige in Dessau aus - Wurde wegen einer Bordeauxdogge aufgelegt?

Einen neuerlicher Betrugsversuch hat es am Montag in Dessau gegeben. Ein angeblicher Kriminalpolizist erfragte bei einer Seniorin persönliche Dinge. Bis die eine Sache erwähnte.

Eine 84-Jährige hat in Dessau einen merkwürdigen Anruf erhalten.

Dessau/MZ - Gescheitert ist ein angeblicher Kriminalpolizist bei seinem Betrugsversuch an einer 84-jährigen Dessauerin. Er hatte sie am Montag gegen 14 Uhr angerufen und befragte sie über Einbrüche, die in ihrem Wohnumfeld stattgefunden haben.

Als der Anrufer Informationen über ihr persönliches Umfeld erfragen wollte, erwähnte sie, dass in ihrem Haushalt ein Hund lebt. Auf Nachfrage gab sie an, dass es sich um eine Bordeauxdogge handele. Dies schien dem Anrufer nicht zu behagen, und er beendete das Gespräch.