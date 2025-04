Falscher Bankmitarbeiter will in Dessau angeblich Betrug verhindern - und erbeutet etwa 50.000 Euro

Dessau-Rosslau/MZ. - Ein falscher Bankmitarbeiter hat sich in Dessau-Roßlau einen mittleren fünfstelligen Betrag ergaunert. Eine entsprechende Strafanzeige wegen Betruges hat ein 48-Jähriger diese Woche im Polizeirevier gestellt.

Der Mann hatte am Freitag, 28. März, gegen 14.45 Uhr einen Anruf von einer ihm unbekannten Telefonnummer erhalten. Dort stellte sich ein Mann vor, der angab, von der Betrugsstelle der Hausbank des Mannes zu sein. Der Anrufer fragte, ob sich der Dessau-Roßlauer momentan im europäischen Ausland aufhalte, da dort gerade versucht wurde, sich in den Banking-Account einzuloggen. Als der Mann dies verneinte, gab der „Mitarbeiter“ an, das Gerät aus dem Account zu entfernen. Dazu sollte der Dessau-Roßlauer eine TAN bestätigen, was er auch tat.

Im weiteren Verlauf wurde dem 48-jährigen Geschädigten mitgeteilt, dass bereits mehrere Abbuchungen von seinem Konto erfolgt seien. Um diese rückgängig zu machen, müsse er weitere TAN-Nummern bestätigen. Auch dies tat der Geschädigte. Erst als das Telefongespräch beendet war, wurde der Mann stutzig und ließ sein Konto sperren. Da war es aber schon zu spät.