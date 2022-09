Falscher Bankmitarbeiter erschleicht Kontodaten - 5.000 Euro weg

Dessau/MZ - - Ein 63-jähriger Dessauer hat am Mittwoch im Polizeirevier Dessau-Roßlau Anzeige wegen Betrug erstattet. Nach Angaben des Geschädigten hatte ihn am 6. September eine angebliche Mitarbeiterin seines Geldinstitutes angerufen und unter einem Vorwand um Bekanntgabe von Kontodaten gebeten. Danach sei das Telefongespräch beendet worden. Bei der Überprüfung seines Kontostandes musste der Geschädigte am 12. September feststellen, dass am Tag des Anrufes von seinem Konto unberechtigt 5.000 Euro abgebucht wurden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet