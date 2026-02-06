Dessau/MZ. - Die Polizei in Dessau-Roßlau ermittelt in einem speziellem Fall von Urkundenfälschung.

Der Mitarbeiter einer Bank hatte Ende Januar auf einem Überweisungsträger eine nicht korrekte Unterschrift bemerkt. Betroffen war das Konto eines Vereins, von dem eine Geldsumme in Höhe von fast 5.000 Euro abgebucht werden sollte.

Der Bankangestellte nahm Kontakt mit der 41-jährigen Bankbevollmächtigtin des Vereins auf und erkundigte sich, ob die Überweisung rechtens sei. Was dieser verneinte. Die Bank führte daraufhin die Überweisung nicht aus, so konnte ein finanzieller Schaden verhindert werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.