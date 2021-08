Falsche Auffahrt zur Autobahn - Opel-Fahrerin wendet und übersieht Mitsubishi

Dessau/MZ - Auf der Autobahnauffahrt an der Oranienbaumer Chaussee hat am Montag gegen 5 Uhr eine Opel-Fahrerin gewendet und in Folge dessen einen Verkehrsunfall verursacht.

Die 66-Jährige kam aus Richtung Dessau und wollte nach rechts auf die A-9-Auffahrt in Richtung Berlin abbiegen. Während des Abbiegens bemerkte sie, dass sie sich auf der falschen Auffahrt befand und wendete. Sie fuhr zurück zum Einmündungsbereich, um nach links auf die B185 abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Mitsubishi. Dessen Fahrerin war in Richtung Oranienbaum unterwegs und bei Ampel-Grün gefahren.

Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde die Mitsubishi-Fahrerin leicht verletzt. Sie musste zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit 9.500 Euro angegeben. Beide Autos wahren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.