Falschabbieger in der Kavalierstraße - Polizei in Dessau bittet acht Autofahrer zur Kasse

Blick in die Kavalierstraße Dessau. Hinten ist die Einmündung zur Johannisstraße zu sehen.

Dessau/MZ - Acht „Falschabbieger“ in nur 75 Minuten hat die Dessauer Polizei am Donnerstag in der Kavalierstraße gestoppt und bestraft.

Die Beamten hatten sich an der Kreuzung zur Johannisstraße aufgebaut, wo die Deutsche Bank und der ADAC ihren Sitz haben. Dort hatte es im Vorfeld Hinweise gegeben, dass Verkehrsteilnehmer immer wieder verbotswidrig nach links abbiegen und es dadurch zu gefährlichen Situationen kommt. Teilweise wurden beim Abbiegen Fußgänger nicht beachtet oder im Gegenverkehr befindlichen Radfahrern die Vorfahrt nicht gewährt. All das betätigte sich am Donnerstag.

Die acht überführten Autofahrer mussten jeweils eine Strafe von 30 Euro zahlen.