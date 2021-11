Fällungen im Gartenreich: Welche Wege für Fußgänger und Radler kurzfristig gesperrt sind

Dessau/MZ - Auf den Fahrrad- und Wanderwegen zwischen Jagdbrücke und Forsthaus Leiner Berg sowie im Bereich des Luisiums kann es wegen Baumfällarbeiten seit Montag zu kurzzeitigen Sperrungen kommen. Das hat die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz per Pressemitteilung angekündigt und spricht von Sicherheitsmaßnahmen.

Das Vorgehen sei im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt Dessau-Roßlau abgestimmt worden, schreibt die Stiftung. „Dazu fanden naturschutzfachliche sowie artenschutzrechtliche Begutachtungen für jeden einzelnen Baum statt und es wurde eine individuelle Vorgehensweise festgelegt“, berichtete Sprecherin Nicole Boß.

Abgestorbene Bäume, deren Standsicherheit nicht mehr gegeben sei und von denen eine Gefahr für alle Nutzer der Wege ausgehe, müssten demnach entnommen werden. Dabei handle es sich insbesondere um Eschen, Pappeln, Erlen, Eichen und Ahorn. Andere geschwächte Bäume würden zunächst weiterhin beobachtet.

Als Grund für den schlechten Zustand vieler Bäume im Gartenreich nennt die Stiftung die zwei extrem trockenen Sommer 2018 und 2019, die geringen Niederschlagsmengen des Sommers 2020 und der starke Befall mit „artspezifischen Schadinsekten“. All diese Faktoren hätten zum Absterben dieser Bäume geführt.

Eschen seien vom sogenannten Eschentriebsterben, verursacht durch einen Pilz, betroffen. Das Hochwasser 2013 habe zu weiteren Folgeschäden geführt, etwa dem Absterben der Wurzeln. Außerdem würden die geschwächten Bäume dem Eschenbastkäfer zum Opfer fallen.

Insbesondere an den Eichen habe die Trockenheit der vergangenen Jahre sichtbare Spuren hinterlassen. In der Folge seien die Eichen von sogenannten Sekundärschädlingen wie Eichenprachtkäfern, Sägehörnigen Werftkäfern und dem Eichenkernbohrer befallen worden. Das derzeitige Auftreten des Eichenprozessionsspinners zehre zusätzlich an der Vitalität der Eichen. Beim Ahorn wiederum komme es zum Absterben durch die Rußrindenkrankheit, Pappeln seien vertrocknet.