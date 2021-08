Fahrraddemo fährt zwei Tage lang durch Dessau - Teilnehmer wollen auf Klimawandel aufmerksam machen

In Dessau kommt es am Donnerstag und Freitag zu Verkehrsbehinderungen

Dessau/MZ - Autofahrer in Dessau müssen sich am Donnerstag und Freitag dieser Woche auf kurzfristige, aber teils massive Verkehrsbehinderungen wegen einer Fahrraddemonstration einstellen. Unter dem Motto „Ohne Kerosin nach Berlin“ radeln die Teilnehmer von Nürnberg in die Hauptstadt und kommen dabei auch in Dessau vorbei.

Mehrere Bundesstraßen sind betroffen

Es könne zu „Einschränkungen im Straßenverkehr“ kommen, warnt die Stadt vorab. „Besonders betroffen sind die B 184 (Heidestraße, Franzstraße), Askanische Straße, Friederikenplatz, Schlachthofstraße, Karlstraße, wieder B 184 (Albrechtstraße), weiter über Roßlau zur Stadtgrenze Anhalt-Bitterfeld“, so ein Sprecher. Die Polizei sei vor Ort. Auf ihre Anweisungen sollte geachtet werden.

„Ohne Kerosin nach Berlin“ ist ein bundesweiter Fahrradprotest, der von der „Students for Future“-Bewegung organisiert wird. Aus allen vier Himmelsrichtungen startet jeweils eine Gruppe, zum Teil auch mehrere, nach Berlin. Die weiteste Anfahrt haben Demonstranten aus Karlsruhe, die am 20. August losgefahren sind. Am 10. September wollen die Radfahrer in der Hauptstadt ankommen.

Teilnehmer wollen Aufmerksamkeit auf „Klimakrise“ lenken

Ziel ist es den Organisatoren zufolge, vor der anstehenden Bundestagswahl die Aufmerksamkeit auf Themen wie Umwelt- und Klimaschutz zu lenken. Die „Klimakrise“ werde von der Bundesregierung nicht entschieden genug bekämpft, heißt es von den Veranstaltern.