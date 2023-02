Auf der A9 bei Dessau hat es am Dienstagabend, 31. Januar, einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gegeben. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 8.000 Euro-

Dessau/MZ - Auf der A9 bei Dessau hat es am Dienstagabend, 31. Januar, einen Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gegeben. Nach Angaben vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau hat sich der Unfall kurz nach 21 Uhr zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Dessau-Ost in Fahrtrichtung Berlin ereignet.