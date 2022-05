Fahrerflucht mit Folgen: 59-Jährige baut bei Frenz einen Unfall und fährt dann im Zug nach Hause

Dessau/MZ - Wie genau der Unfall geschah, hätte sie wahrscheinlich nicht erklären können. Ihr Auto war von der Straße abgekommen, hing fest auf ein paar Rohren, die zu einer Abwasseranlage gehörten. Ein Nummernschild von ihrem Auto war abgerissen. Die Frau demontierte das zweite, steckte beide Blechtafeln ein und lief dann zu Fuß die kurze Strecke bis zum Bahnhof in Frenz in Anhalt-Bitterfeld, stieg in einen Zug, der sieben Minuten zuvor in Köthen gestartet war, fuhr nach Dessau und legte sich schlafen. Erst am nächsten Morgen meldet sie sich selbst bei der Polizei.

