Fahrbahnschäden werden beseitigt - Teil der Willy-Lohmann-Straße wird gesperrt

Dessau - Eine neue Baustelle in der Innenstadt kündigt das städtische Tiefbauamt für die kommende Woche an. Vom 17. bis 21. Mai werden im Rahmen des Straßenunterhalts Fahrbahnschäden in der Willy-Lohmann-Straße und in der Friedrichstraße beseitigt.

Die Realisierung des Dünnschichtverfahrens erfolgt unter Vollsperrung, heißt es in der Mitteilung des Amtes. Während der Bauzeit seien die anliegenden Grundstücke mit Kraftfahrzeugen nicht erreichbar. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es hingegen keine Verkehrseinschränkungen.

Der Baubereich beginnt in der Willy-Lohmann-Straße in Höhe der ehemaligen Strafvollzugsanstalt und endet in der Friedrichstraße in Höhe der Einmündung zur Fritz-Hesse-Straße. Eine Umleitung ist im Bereich der umliegenden Straßen ausgeschildert.

Der Verkehr aus Richtung Norden wird über die Bitterfelder Straße, Elisabethstraße, Amalienstraße und Askanische Straße umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Süden wird über die Askanische Straße, Amalienstraße, Elisabethstraße und Bitterfelder Straße geführt. In der Friedrichstraße ist nur das Rechtsabbiegen auf die Antoinettenstraße in Richtung Norden gestattet.

Für die eintretenden Beeinträchtigungen für die Anwohner, ansässigen Firmen sowie öffentlichen Einrichtungen bittet das Tiefbauamt um Verständnis.