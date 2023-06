Dessau/MZ - Seit vergangenen Freitag, 16. Juni, wird in Dessau eine 16-Jährige vermisst.

Die Jugendliche hatte am Freitagmorgen ihr häusliches Umfeld in Dessau-Roßlau verlassen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Alle eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei haben bisher nicht zum Auffinden der Vermissten geführt. Am Sonntagabend gegen 23 Uhr wurde deshalb eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet - und ein Foto der 16-Jährigen freigegeben.

Die vermisste 16-Jährige aus Dessau. (Foto: Polizei)

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/2503-0 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.

Sie ist etwa 1,60 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Hinweise zur Bekleidung liegen nicht vor.