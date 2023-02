In Dessau-Roßlau wurde seit Dienstagmorgen eine Rentnerin vermisst. Inzwischen hat die Polizei Entwarnung gegeben.

Dessau/MZ - In Dessau-Roßlau hat die Polizei am Dienstag nach einer Seniorin gesucht, die aus einem Seniorenheim in der Innenstadt verschwunden war.

Am Nachmittag gaben die Beamten schließlich Entwarnung: Gegen 15.15 Uhr entdeckte eine Mitarbeiterin des Pflegeheims die Vermisste im Stadtgebiet. Die Frau konnte wohlbehalten zur Einrichtung zurückgebracht werden. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.