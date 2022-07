Experten in Dessau warnen vor K.O-Tropfen auf Partys und geben Tipps

Für die große Schulabschlussparty am Freitag im Dessauer Rathausinnenhof hat der Veranstalter in besonderem Maße vorgesorgt.

Dessau/MZ - Heute ist der letzte Schultag vor den Sommerferien. Zur zünftigen „Schools out Party“ lädt Ferenc Lehe am Freitag, 15. Juli, ab 21 Uhr zum „Shamrock“ in den Rathausinnenhof ein. Willkommen sind Schüler ab 16 Jahren.