Experimentalbau in der Siedlung Törten wird umfangreich saniert

Jetzt ist er in seinen Rohbauzustand zurückversetzt. Warum, zeigt eine Baustellenführung.

Am Dienstag lud die Stiftung zur ersten Baustellenführung am Stahlhaus ein, das sich in der Dessauer Südstraße befindet.

Dessau/MZ - Ein großes Baugerüst, Planen an den Seiten, ein Dach obendrauf. Darunter ein komplettes Einfamilienhaus. Den Begriff Einhausung kann man derzeit wörtlich nehmen in der Südstraße 5, am Eingang zur Bauhaussiedlung Törten. Dort wird im Auftrag der Stiftung Bauhaus das Stahlhaus saniert.

Am Dienstag hatte die Stiftung zu einer kleinen öffentlichen Baustellenbesichtigung eingeladen. Der Termin war gut gewählt, denn momentan ist das Haus gewissermaßen in seinem historischen Rohbauzustand zurückversetzt. Nahezu alle nachträglichen Veränderungen von den Innenwänden über die Dämmung bis zum Fußboden sind entfernt, so dass nur die Stahlwände und die Decke übrig sind.

Alle 30 Jahre muss das Stahlhaus grundlegend saniert werden

Frank Aßmann leitet die Bauabteilung des Bauhauses und weiß, dass alle 30 Jahre das Stahlhaus grundlegend saniert werden muss. Die letzte große Reparatur fand Anfang der 90er Jahre statt. Jetzt kümmert sich Uwe Zeh vom Hallenser Architekturbüro „Cuboidoo“ um das Denkmal. „Wir werden“, erklärt er den Baustellenbesuchern, „das Experiment fortsetzen.“

Als solches war das Stahlhaus von 1926 nämlich gedacht, es sollte sich mit den Bewohnern und deren Ansprüchen verändern. Entworfen wurde es von Georg Muche, damals Leiter der Webereiwerkstatt am Bauhaus, gemeinsam mit Richard Paulick, der aus Roßlau stammte, nach dem Architekturstudium Kontakt zum Bauhaus bekam und sehr viel später einen Teil der Stalinallee und Halle-Neustadt planen sollte.

Bauphysikalisch bereitete das Haus von Anfang an Schwierigkeiten

Stahlhäuser waren in dieser Zeit nicht ungewöhnlich, sie wurden zu Tausenden gebaut, gerade in den 1920er Jahren. Das Dessauer Stahlhaus setzte auf ein im Grunde etabliertes System einer Leipziger Firma.

Trotzdem brach der Muche/Paulick-Bau mit Konventionen. Die beiden ineinander verschachtelten Baukörper trugen ein Flachdach und die Blechtafeln wurden nicht verputzt, sondern bewusst zur Schau gestellt. Man wollte auf alle Fälle Modernität beweisen.

Blick in das Innere des Stahlhauses (Foto: Thomas Ruttke)

Bauphysikalisch indes bereitete das Haus von Anfang an Schwierigkeiten. „Die Isolierung der Wände war richtig gedacht“, sagt Architekt Zeh, „aber viel zu dünn.“ Spätere Umnutzungen und Umbauten machten es nicht besser. Und so setzte Rost dem Haus beständig zu.

Jetzt baut man das Haus so um, dass die Stahlplatten von außen abgenommen werden können

Nun hat sich die Stiftung für einen radikalen Weg entschieden. Äußerlich soll das Haus sehr nahe an den Zustand von 1926 gebracht, auch die alte Raumaufteilung wieder hergestellt werden. Den Blicken entzogen bleiben die Hightechisolierungen der Wände und Decken. Die neuen Fensterscheiben werden für Laien wie Einfachverglasungen aussehen, obwohl sie das nicht sind, glaubt Assmann.

Dass die bisherigen Sanierungen beim Stahlhaus oft ans Eingemachte gehen, hängt nicht zuletzt mit dessen Konstruktion zusammen. Um an die Innenseite der Stahlplatten zu gelangen, muss deren gesamte Verkleidung von innen demontiert werden. Die ist anschließend bestenfalls fürs Recycling geeignet.

Detail am Stahlhaus (Foto: Thomas Ruttke)

Jetzt baut man das Haus so um, dass die Stahlplatten von außen abgenommen werden können, sollten sie die nächste Korrosionsschutzbehandlung benötigen. Von dieser konstruktiven Veränderung wird nichts zu sehen sein.

Auch das unmittelbare Umfeld soll möglichst originalgetreu hergerichtet werden

Bis zum Sommer nächsten Jahres werden sich die Arbeiten hinziehen, für die Assmann zufolge knapp eine Million Euro veranschlagt sind.

Auch das unmittelbare Umfeld soll möglichst originalgetreu hergerichtet werden und das Gestrüpp auf der einen Seite gelichtet, der schmiedeeiserne Zaun durch einen aus Streckmetall ersetzt werden.

Am Dienstag, dem 5. Oktober, wird um 14 Uhr eine weitere Führung über die Baustelle Stahlhaus angeboten. Wer daran teilnehmen will, muss sich auf der Website des Bauhauses anmelden.