Neues Spendenformat für Mukoviszidose Selbsthilfe Event mit Aura Dione und Boxprofis in der Anhalt-Arena

Der Vorsitzende des Vereins Mukoviszidose Selbsthilfe, Daniel Kemp, setzt auf das Format „Beat and Box“. Erfolgreich hat er das schon in den alten Bundesländern für Boxpromoter Alexander Petkovic organisiert. Unter anderem war Dieter Bohlen zu Gast. Nun will er das Format nach Dessau holen. Aura Dione und Tess D. Smith sind dabei.