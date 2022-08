Essen auf Herd vergessen - Mieter „verschläft“ in Dessau ausgelösten Rauchmelder

Ein ausgelöster Feuermelder hat in der Daheimstraße Dessau für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Kameraden weckten den Mann.

Dessau/MZ - Ein ausgelöster Rauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Daheimstraße hat am Sonnabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Hier konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden.

Es handelte sich um angebranntes Essen, das der Mieter unbeaufsichtigt auf dem Herd zurückgelassen hatte, weil er eingeschlafen war. Dank einer aufmerksamen Nachbarin konnte Schlimmeres verhindert werden. Diese hatte den Rauchmelder gehört und die Feuerwehr verständigt.

Die Feuerwehr hatte sich über den Balkon Zutritt zur Wohnung verschafft, den Mieter geweckt und dann für ausreichend Belüftung gesorgt. Bei diesem Einsatz war die Berufsfeuerwehr vor Ort. Die mitalarmierten Kräfte der Feuerwehren Waldersee, Mildensee und Sollnitz konnten den Einsatz auf Anfahrt beenden.