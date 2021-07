Es wuchert auf Mosigkaus Gehwegen, aber wer kümmert sich darum?

Mosigkau/MZ - Wer in diesen Tagen als Nicht-Mosigkauer das Schloss und den Park Mosigkau besucht, der sollte sich nach Empfehlung des Ortschaftsrates auf den Parkbesuch konzentrieren und nicht unbedingt das Umfeld erkunden.

„Die starke Vegetation entlang der Wege im Umfeld des Parks macht einen ungepflegten Eindruck und hinterlässt nicht gerade einen positiven Eindruck auf die Besucher“, ist die Ortschaftsrätin Karin Dammann (FDP) überzeugt. Vor allem die Knobelsdorffallee, die westlich entlang des Parks verläuft, ist für Radfahrer und Spaziergänger eine Herausforderung. Personen mit Rollator und Kinderwagen sind dort mancherorts besonders beeinträchtigt.

An manchen Abschnitten sind durch die üppige Vegetation nur noch sehr schmale Streifen des Gehwegs geblieben. An anderen betonierten Stellen wächst das Gras stark aus den Fugen. Das stellt zusätzlich eine Stolpergefahr dar.

Am neugepflasterten Verbindungsweg zwischen Kita und Schäfergarten, im südlichen Teil der Knobelsdorffallee, ragt ebenfalls viel Grün aus den Fugen. Dort ist durch den flachen Wuchs die Stolpergefahr geringer als in anderen Abschnitten der Knobelsdorffallee. Jedoch hinterlässt es aus Sicht der Mitglieder des Mosigkauer Ortschaftsrates einen sehr unästhetischen Eindruck. Das Areal rund um den Schäfergarten ist neben Schloss und Park ein weiteres wichtiges Aushängeschild des Ortes.

Durch das feuchte Frühjahr und den bisher regenreichen Sommer wächst die Vegetation in diesem Jahr besonders stark

Dass das öffentliche Grün in diesem Jahr besonders viele Sorgen, nicht nur in Mosigkau bereitet, hat vor allem zwei Gründe. Durch das feuchte Frühjahr und den bisher regenreichen Sommer wächst die Vegetation in diesem Jahr besonders stark. Und: Durch die anhaltende Pandemie standen dem Stadtpflegebetrieb bisher keine weiteren vom Jobcenter vermittelten Kräfte zur Verfügung. 21 wurden bewilligt. Die konnten aber durch die Corona-Bestimmungen lange nicht in die Arbeitsabläufe des Stadtpflegebetriebs integriert werden.

„Da ist aber eine Entspannung in Sicht“, informiert Ortsbürgermeister Jakob Uwe Weber (Freie Wählergemeinschaft Mosigkau). Seit 1. Juli können die vom Jobcenter bewilligten Kräfte die Arbeit unterstützen. Die Maßnahmen laufen bis zum 31. Dezember 2021. Drei Kräfte sind den Ortschaften Kochstedt und Mosigkau zugeteilt. Durch die Fülle an Aufgaben bittet Weber jedoch noch um etwas Geduld, bis alle grünpflegerischen Ärgernisse behoben sind.