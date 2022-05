Es soll auch gegen Omikron wirksam sein: Dessauer Klinikum setzt auf neues Antikörper-Präparat

Dessau/MZ - Kaum kommt die Omikron-Welle in Sachsen-Anhalt richtig ins Rollen, da hat das Städtische Klinikum Dessau (SKD) bereits nachgerüstet und nach eigener Aussage „ein passendes Medikament“ gegen die neue Variante zur Hand. „Als eine der ersten Kliniken in Deutschland wendet unser Haus die Antikörper Sotrovimab gegen die Omikron-Variante an“, teilte das SKD am Mittwoch mit. Erste Patienten seien am Dienstag mit dem neuen Präparat behandelt worden.