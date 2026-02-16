Christel Haberland aus Rodleben hatte drei Monate auf Pflegegeldzahlungen der AOK-Pflegekasse gewartet. Nach der öffentlichen Kritik wurde reagiert. Doch nun meldet sich eine andere Betroffene.

„Es ist wie bei Schraps hat den Hut verloren“: Ausstehende Zahlung von Pflegegeld kein Einzelfall

Warten auf die Pflegegeldzahlungen: Christel Haberland aus Rodleben ist kein Einzelfall.

Dessau-Rosslau/MZ. - Das Schicksal von Christel Haberland aus Rodleben, die seit November auf ihr Pflegegeld gewartet hatte, hat zahlreiche Leser berührt. Am Donnerstag konnte die Frau, die seit 2019 Pflegegrad 3 hat und so genannte Kombinationsleistungen von der AOK Pflegekasse in Anspruch nimmt, der MZ erleichtert mitteilen, dass sie nun für November und Dezember ihre Zahlungen erhalten hat.