Vorwürfe an Pflegegedienst „Es ist wie bei Schraps hat den Hut verloren“: Ausstehende Zahlung von Pflegegeld kein Einzelfall
Christel Haberland aus Rodleben hatte drei Monate auf Pflegegeldzahlungen der AOK-Pflegekasse gewartet. Nach der öffentlichen Kritik wurde reagiert. Doch nun meldet sich eine andere Betroffene.
16.02.2026, 14:00
Dessau-Rosslau/MZ. - Das Schicksal von Christel Haberland aus Rodleben, die seit November auf ihr Pflegegeld gewartet hatte, hat zahlreiche Leser berührt. Am Donnerstag konnte die Frau, die seit 2019 Pflegegrad 3 hat und so genannte Kombinationsleistungen von der AOK Pflegekasse in Anspruch nimmt, der MZ erleichtert mitteilen, dass sie nun für November und Dezember ihre Zahlungen erhalten hat.