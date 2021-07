Es ging um 1.050 Euro - Arbeitgeber aus Berlin bewahrt 38-Jährigen vor dem Gefängnis

Rosslau/Berlin/MZ - Ein Arbeitgeber in Berlin hat am Mittwochabend einen 38-jährigen Mitarbeiter vor der Haft bewahrt. Der Mann war gegen 19 Uhr von Kräften der Bereitschaftspolizei der Bundespolizeidirektion Pirna auf dem Bahnsteig 1 des Bahnhofs Roßlau kontrolliert worden. Nach erfolgter Identitätsfeststellung ergab der Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungssystem, dass der Deutsche durch die Staatsanwaltschaft Schwerin per Haftbefehl vom 24. Juli 2020 gesucht wird.

Grundlage hierfür war eine Verurteilung des Mannes am 18. November 2019 zu einer Geldstrafe von 1.050 Euro oder 70 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln. Da der Mann die Geldstrafe nicht beglichen hatte und sein Aufenthaltsort unbekannt war, erging der Haftbefehl.

Der 38-Jährige wurde festgenommen und zum Bundespolizeirevier Dessau gebracht. Von dort aus informierte der Mann seinen Chef über die Festnahme, der bereit war, die Geldstrafe von 1.050 Euro sofort auf einer Berliner Polizeidienststelle zu begleichen. Die sonstigen Kosten von 78,50 EUR bezahlte der Festgenommene direkt vor Ort. Dank seines Arbeitgebers konnte der Mann nach Eingang der Zahlungsbestätigung und nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen gegen 21.25 Uhr die Dienststelle als freier Mann verlassen.