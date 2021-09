„Es gilt Tempo 30“: Ampelanlage an Dessauer Bahnhofskreuzung wird ausgetauscht

Die Ampelanlage an der Dessauer Bahnhofskreuzung wird ausgetauscht.

Dessau/MZ - Die Bahnhofskreuzung in Dessau ist am Donnerstagmorgen zu einer Baustelle geworden: Im Auftrag der Stadt wird dort die Ampelanlage erneuert. „Rund um die Ampel gilt Tempo 30“, erklärt ein Polizeisprecher auf Anfrage, „die Gegend wir in unregelmäßigen Abständen von uns bestreift, um das zu kontrollieren.“ Ein erhöhtes Sicherheitsrisiko sehe man aber nicht.

Laut Stadtverwaltung handelt es sich um „dringend erforderliche Wartungs- und Austauscharbeiten“. So hätte die Anlage in der Vergangenheit „erste Störanfälligkeiten“ gezeigt. Die Anlage wird im Auftrag des Tiefbauamtes in Gänze durch neuste Technik ausgetauscht. Bis zum Freitag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.