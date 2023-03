Dessau-Wörlitzer Gartenreich Es geht wieder los - Parkstadt Wörlitz startet mit dem Frühlingserwachen ins neue Jahr

Am 18. und 19. März wird in Wörlitz wieder das traditionelle Frühlingserwachen im Gartenreich gefeiert. Ganz ohne Corona-Beschränkungen. Was die Besucher am kommenden Wochenende erwartet.