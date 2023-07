Fünfeinhalb Wochen nach dem knapp verpassten Aufstieg in die erste Liga hat der Dessau-Roßlauer HV die Vorbereitung begonnen. Was geplant ist. Was der neue Spielplan bringt. In welchen Trikots das Team künftig spielt.

Die Neuzugänge Oskar Emanuel, Alexander Mitrovic und Tim Hertzfeld (v.l.n.r.) am Montag beim Trainingsauftakt in der Anhalt-Arena.

Dessau-Rosslau/MZ - Am 7. Juni gegen 20.40 Uhr war das Drama perfekt: In einem dramatischen Saisonfinale hatte Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV den Aufstieg in die erste Liga verpasst. Zwar hatte das Team sein letztes Saisonspiel mit 32:29 gegen Ludwigshafen gewonneb. Doch weil der ThSV Eisenach ein 11:16 aufholte und am Ende knapp mit 26:25 in Coburg gewann, stiegen die Thüringer auf. Fünfeinhalb Wochen später hat Trainer Jungandreas am Montag zum Trainingsauftakt gebeten - für die neue Zweitliga-Saison.