Dessau-Rosslau/MZ. - Die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau und die Nahverkehrsfreunde starten am Sonnabend, 4. Mai, in die vierte gemeinsame Stadtrundfahrt-Saison. Ausschließlich am Eröffnungstag kommt dabei ein Fahrzeug aus der LVG-Serie Büssing DE 72 zum Einsatz.

Das Leihfahrzeug wurde 1972 für die Lübeck-Travemündener Verkehrsgesellschaft gebaut. Von 1984 bis 1996 diente das Fahrzeug in Dülmen als Werbewagen, eh ihn dann die Berliner Traditionsbus GmbH erwarb und im Lübecker Look in Berlin einsetze. Im normalen Stadtrundfahrbetrieb sind dann in dieser Saison in Dessau-Roßlau die beiden MAN SD 200.

Pro Saison haben zuletzt über 2.000 Gäste das Angebot genutzt. Die Busse fahren vom 4. Mai bis 26. Oktober immer sonnabends 13 und 15 Uhr ab der Hauptpost. Bei den Preisen gibt es keine Veränderungen. Erwachsene zahlen 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Tickets gibt es direkt vor Ort sowie in der Tourist-Information Dessau.