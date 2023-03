Erhebliche Verzögerungen beim Baufortschritt am neuen Standort in der Goethestraße Roßlau. Stadt rechnet jetzt mit Fertigstellung im Herbst 2023.

Umbau Bietheschule in Dessau-Roßlau

Dessau-Rosslau/MZ - Für ein langjähriges Großprojekt beim Schulbau in Dessau-Roßlau geht es jetzt in die letzte Runde: Die Sanierung vom Haus1 der Sekundarschule „An der Biethe“ in der Roßlauer Goethestraße1 bringt die mittlerweile 4. Novellierung der Gesamtmaßnahme vor die politischen Gremien des Stadtrates: Die Ausgaben für die energetische und allgemeine Sanierung des Schulhauses einschließlich der Außenanlagen und Ausstattung erhöhen sich um weitere 2,25 Millionen Euro auf insgesamt 12,71 Millionen.